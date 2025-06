Qu'est-ce que REBORN (REBD)

REBORN is an eco-friendly future business based on blockchain. REBORN is a global O2O commerce platform covering the entire process of trading, distribution, installation, maintenance, repair, refurbishment, and secondhand transactions in the digital device aftermarket. REBORN's service platform implements full-cares services and a pleasant environment to be loved by customers. In particular, the eco-friendly and reliable operating system operating on the basis of patented technology and O2O infrastructure provides all participants with opportunities to share profits and contribute to society. All products traded on "REBORN's Marketplace" can be managed on top of blockchain technology and recognized transparently for real value.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de REBORN (REBD) Site officiel