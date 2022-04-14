Tokenomics de RedBird (REDBIRD)
Informations sur RedBird (REDBIRD)
Start your journey as a beginner and rise to become the ultimate of a top-tier crypto exchange. Level up, tackle challenges, invite friends, and dominate the leaderboard Redbird is a play-to-earn crypto experience built on Solana. We are redefining how you grow in web3 from basic tasks to high-level trading. Whether you're a gamer, investor, or builder, Redbird gives you the tools to earn, level up, and lead. Whether you're trading, playing, or building — Redbird rewards ambition. Don't miss your chance to rise through the ranks of web3.
Tokenomics et analyse de prix de RedBird (REDBIRD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de RedBird (REDBIRD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de RedBird (REDBIRD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de RedBird (REDBIRD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens REDBIRD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens REDBIRD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de REDBIRD, explorez le prix en direct du token REDBIRD !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.