Prix de Reign of Terror (REIGN)
Le prix de Reign of Terror (REIGN) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de REIGN en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de REIGN en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de REIGN.
Aujourd'hui, la variation du prix de Reign of Terror en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Reign of Terror en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Reign of Terror en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Reign of Terror en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+0.08%
|30 jours
|$ 0
|-10.51%
|60 jours
|$ 0
|-8.17%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de Reign of Terror : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.07%
+0.08%
+8.09%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? Experience the cyberpunk world of Reign of Terror through three thrilling games: Awakening for unlocking vaults and win huge prizes, Uprising for leveling up and fusing agents to access higher rarities, and the full game: the premiere XCOM meets MMORPG-style tactical RPG where you establish your cyberpunk stronghold with your various squads of agents each with special skills and classes. What makes your project unique? - Participate in escalating tactical and strategic turn-based battles - Level up and ascend your agents to gain new powers and skins - Collect agents and run the right squad for the right mission - Craft weapons, items and equipment and use or sell them on the marketplace - PvP in asynchronous combat with matchmaking History of your project. [DONE] November 8 - NFT PFP Genesis Drop on Fractal [DONE] November 14 - NFT PFP Community Reveal [DONE] November 29 - Reign of Terror: Awakening Released [DONE] February 16 - First Launchpad Sales with StarLaunch and Solanium [DONE] April 12 - TGE + $REIGN Token Listing What’s next for your project? [End April] Awakening Vault Challenge (Community Board Game w/ Grand Prizes) - currently in testnet [Late May] Uprising (Web3 3D Free-to-Play RPG) [Q3 2023] Reign of Terror (SRPG Game 3 within the Reign of Terror World) Public Vertical Slice What can your token be used for? - Stake your NFTs in RoT: Awakening for Intel to run missions as well as participating in our large community map full of rewards - Fuse your agents and gear in RoT: Uprising to increase their rarities for increased power and rewards - Participate in a full in-game economy in our full game - Fuse agents and items together on chain to increase both its rarity and power on chain - Stake for multiple in-game benefits
Comprendre la tokenomics de Reign of Terror (REIGN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token REIGN !
