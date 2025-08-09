Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de NOTE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de NOTE.

Le prix de Republic Note (NOTE) est actuellement de 0.056 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de NOTE en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Republic Note (NOTE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Republic Note en USD était de $ 0.0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Republic Note en USD était de $ -0.0141866648.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Republic Note en USD était de $ -0.0028474600.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Republic Note en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0.0 0.00% 30 jours $ -0.0141866648 -25.33% 60 jours $ -0.0028474600 -5.08% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Republic Note (NOTE)

Découvrez la dernière analyse de prix de Republic Note : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.056$ 0.056 $ 0.056 Haut 24 h $ 0.056$ 0.056 $ 0.056 Sommet historique $ 0.382156$ 0.382156 $ 0.382156 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) 0.00% Variation du prix (7 j) +80.65%

Informations de marché pour Republic Note (NOTE)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :