Tokenomics de ReSource Protocol (SOURCE)
Informations sur ReSource Protocol (SOURCE)
The ReSource Protocol provides a comprehensive toolbox for the creation of distributed mutual credit systems that grant participants access to 0% interest credit, further collaborative commerce, and give rise to a new class of stablecoins.
Instead of “renting” capital from a bank or lender, network-participants form a multi-sided lending system in which businesses extend credit to each other. However, they don’t do so with fiat or even crypto assets. Instead, the ReSource protocol allows participants to mobilise what businesses already have: unused inventory, free labour time, and all resources comprising their enterprise. Participants lend these unutilized resources to peers that need them, and in return - receive from the network what they need themselves to expand their own business.
Tokenomics et analyse de prix de ReSource Protocol (SOURCE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ReSource Protocol (SOURCE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de ReSource Protocol (SOURCE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ReSource Protocol (SOURCE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SOURCE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SOURCE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SOURCE, explorez le prix en direct du token SOURCE !
Prévision du prix de SOURCE
Vous voulez savoir dans quelle direction SOURCE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SOURCE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.