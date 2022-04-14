Tokenomics de RetaFi (RTK)
Informations sur RetaFi (RTK)
At RetaFi, we're revolutionizing the financial landscape by introducing Liquid Staking Tokens 2.0 (LST), inspired by the monetary policies of central banks in leading economies like the US and EU. Similar to how central banks manage the money supply in,traditional finance, LST provides a decentralized approach to asset management and liquidity provision
We firmly believe that this transformation is not just a passing trend but a fundamental shift in the financial paradigm, offering individuals worldwide the opportunity to shape their financial future, regardless of market fluctuations.
RTK serves as the lifeblood of the RetaFi ecosystem, facilitating seamless transactions, incentivizing user engagement, and fostering liquidity across various decentralized finance (DeFi) protocols. Users obtain RTK tokens through the process of restaking, wherein staked assets such as BNB, ETH, SOL, and others are converted into derivative tokens such as pBNB, fBNB, which can be restaked to yield RTK tokens. RTK tokens offer users unparalleled flexibility and utility within the RetaFi ecosystem, enabling participation in diverse DeFi activities such as yield farming, liquidity provision, and asset borrowing.
***Key Features of RTK:
Ecosystem Utility: RTK tokens unlock access to a wide array of DeFi services and protocols within the RetaFi ecosystem.
Yield Generation: Users can earn RTK tokens through the process of restaking, compounding their rewards and maximizing their returns.
Interoperability: RTK tokens can be seamlessly traded, exchanged, or utilized across various DeFi platforms and protocols, enhancing liquidity and interoperability.
Tokenomics et analyse de prix de RetaFi (RTK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de RetaFi (RTK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de RetaFi (RTK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de RetaFi (RTK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RTK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RTK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RTK, explorez le prix en direct du token RTK !
Prévision du prix de RTK
Vous voulez savoir dans quelle direction RTK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de RTK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
