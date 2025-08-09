Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de $RETIRE en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de $RETIRE.

Le prix de Retire on Sol ($RETIRE) est actuellement de 0.00000698 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de $RETIRE en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Retire on Sol ($RETIRE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Retire on Sol en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Retire on Sol en USD était de $ +0.0000020457.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Retire on Sol en USD était de $ +0.0000014581.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Retire on Sol en USD était de $ +0.0000004712030335061454.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +6.55% 30 jours $ +0.0000020457 +29.31% 60 jours $ +0.0000014581 +20.89% 90 jours $ +0.0000004712030335061454 +7.24%

Analyse de prix de Retire on Sol ($RETIRE)

Découvrez la dernière analyse de prix de Retire on Sol : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00000651$ 0.00000651 $ 0.00000651 Haut 24 h $ 0.00000765$ 0.00000765 $ 0.00000765 Sommet historique $ 0.00019462$ 0.00019462 $ 0.00019462 Variation du prix (1 h) +1.76% Changement de prix (1J) +6.55% Variation du prix (7 j) +2.20%

Informations de marché pour Retire on Sol ($RETIRE)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :