RhinoFi is built for rhythm, not randomness. Each Charging Cycle rewards holders, applies a decaying sell tax to deter early exits, and buys/burns RHINO from the market—turning volatility into a value driver instead of a threat. RhinoFi is the first Combat Token on PulseChain—a new asset class engineered to thrive in volatile markets where traditional tokens fail. Designed for sustainability and reflexive growth, RhinoFi deploys a strategic combination of token burns, external yield generation, and smart reflections to reward holders with additional options for reflections tokens including Solidx, Gelato, Hex, Inc, eHex, Pulsex and Rhino. Our 28-day Charging Cycle introduces a protocol rhythm that encourages long-term holding and provides decentralized, programmatic buy pressure on $RHINO itself.
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de RhinoFi (RHINO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Comprendre la tokenomics de RhinoFi (RHINO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RHINO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RHINO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.