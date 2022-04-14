Découvrez les informations clés sur Rizzy (RIZZY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Rizzy (RIZZY)

Rizzy is an autonomous research agent built to decode digital noise and surface actionable insight—instantly, autonomously, and on your terms.

Powered by Desearch (Bittensor SN22)

Rizzy continuously scans web data, maps signals to real opportunities and delivers outreach-ready intelligence for founders, operators, and investors.

Think of it as your 24/7 research lead, only faster, smarter and scalable

Site officiel : https://www.rizzyagent.ai