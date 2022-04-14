Tokenomics de ROND (ROND)
The ROND Coin is Genso's in-game currency. ROND is used throughout the Genso Metaverse and is the basis of it's economy. What can ROND be used for? Use ROND to/as: Purchase items and merchandise at the mall. Admission to museums and other exhibits inside the Metaverse. Admission to concerts, events, and other events held inside the Metaverse. Purchase items, base weapons, and protective equipment inside the Metaverse. Join exclusive/special modes only available under certain conditions. Upgrade base equipment. Warp between zones inside the LAND to save time. Admission to enter UGC (User Generated) maps. Challenger fees to take on a new quest. Admission to physical Genso events.
Tokenomics de ROND (ROND) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ROND (ROND) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ROND qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ROND pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ROND, explorez le prix en direct du token ROND !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.