Le prix de Rosen Bridge (RSN) est actuellement de 0.037908 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de RSN en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Rosen Bridge (RSN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Rosen Bridge en USD était de $ -0.00108429324240504.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Rosen Bridge en USD était de $ -0.0027391259.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Rosen Bridge en USD était de $ -0.0052477636.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Rosen Bridge en USD était de $ -0.01035127155336024.

Analyse de prix de Rosen Bridge (RSN)

Découvrez la dernière analyse de prix de Rosen Bridge : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.03779799$ 0.03779799 $ 0.03779799 Haut 24 h $ 0.04021867$ 0.04021867 $ 0.04021867 Sommet historique $ 0.236418$ 0.236418 $ 0.236418 Variation du prix (1 h) +0.14% Changement de prix (1J) -2.78% Variation du prix (7 j) -0.23%

Informations de marché pour Rosen Bridge (RSN)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :