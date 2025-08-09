Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de RNG en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de RNG.

Le prix de RuniGun (RNG) est actuellement de 0.0022029 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de RNG en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de RuniGun (RNG) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de RuniGun en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de RuniGun en USD était de $ +0.0011884872.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de RuniGun en USD était de $ +0.0010304071.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de RuniGun en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +0.73% 30 jours $ +0.0011884872 +53.95% 60 jours $ +0.0010304071 +46.78% 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de RuniGun (RNG)

Découvrez la dernière analyse de prix de RuniGun : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00216952$ 0.00216952 $ 0.00216952 Haut 24 h $ 0.00223147$ 0.00223147 $ 0.00223147 Sommet historique $ 0.00743952$ 0.00743952 $ 0.00743952 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.73% Variation du prix (7 j) +4.42%

Informations de marché pour RuniGun (RNG)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :