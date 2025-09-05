Informations sur le prix de RWADepin Protocol (SUIRWAPIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007284 $ 0.00007284 $ 0.00007284 Bas 24 h $ 0.00007849 $ 0.00007849 $ 0.00007849 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007284$ 0.00007284 $ 0.00007284 Haut 24 h $ 0.00007849$ 0.00007849 $ 0.00007849 Sommet historique $ 0.00800688$ 0.00800688 $ 0.00800688 Prix le plus bas $ 0.00007244$ 0.00007244 $ 0.00007244 Variation du prix (1 h) +1.16% Changement de prix (1J) +3.93% Variation du prix (7 j) -31.20% Variation du prix (7 j) -31.20%

Le prix en temps réel de RWADepin Protocol (SUIRWAPIN) est de $0.00007731. Au cours des dernières 24 heures, SUIRWAPIN a évolué entre un minimum de $ 0.00007284 et un maximum de $ 0.00007849, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUIRWAPIN est $ 0.00800688, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00007244.

En termes de performance à court terme, SUIRWAPIN a évolué de +1.16% au cours de la dernière heure, +3.93% sur 24 heures et de -31.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour RWADepin Protocol (SUIRWAPIN)

Capitalisation boursière $ 6.58K$ 6.58K $ 6.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 83.48K$ 83.48K $ 83.48K Offre en circulation 85.11M 85.11M 85.11M Offre totale 1,080,100,000.0 1,080,100,000.0 1,080,100,000.0

La capitalisation boursière actuelle de RWADepin Protocol est de $ 6.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUIRWAPIN est de 85.11M, avec une offre totale de 1080100000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 83.48K.