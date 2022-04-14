Découvrez les informations clés sur RWADepin Protocol (SUIRWAPIN), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur RWADepin Protocol (SUIRWAPIN)

RWADepin Protocol is a live protocol on SUI that enables tokenization, trading, and yield generation from real-world assets — including real estate, commodities, and private equity — through a seamless and modular DePIN ecosystem.

Users can access early-stage RWA deals via our launchpad, trade assets on the marketplace, stake for real yield, and unlock benefits through a tiered loyalty system. All core products are deployed and live on testnet.

Site officiel : https://rwadepin.io/