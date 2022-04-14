Tokenomics de RZUSD (RZUSD)
Informations sur RZUSD (RZUSD)
RZUSD is a pioneering stablecoin introduced by RZ, a leader in digital currencies with a proven track record through innovative projects like MGC and the INSURANCE Token. Both MGC and INSURANCE Token play pivotal roles in ensuring the stability and security of RZUSD. MGC, recognized for its established reputation in the blockchain space, forms a solid foundation for RZUSD's diversified reserves. INSURANCE Token enhances this foundation by providing robust risk mitigation capabilities, adding an additional layer of security and confidence for users. With a strong presence in global markets, particularly in the UAE, the RZ team is committed to fostering trust, innovation, and reliability in blockchain technology, driving the adoption of decentralized financial solutions worldwide. The RZ Ecosystem: A Synergistic Framework: The RZ ecosystem is a comprehensive blockchain environment comprising three core components: 1. RZChain: A high-performance blockchain network that supports smart contracts, asset tokenization, and financial transactions. RZChain ensures scalability, speed, and low-cost operations, powering the ecosystem's infrastructure.
Tokenomics et analyse de prix de RZUSD (RZUSD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de RZUSD (RZUSD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de RZUSD (RZUSD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de RZUSD (RZUSD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RZUSD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RZUSD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.