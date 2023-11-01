Découvrez les informations clés sur SafeMoo (SAFEMOO), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur SafeMoo (SAFEMOO)

SafeMoo is the safest cow in crypto! A decentralized token with many utilities on BSC.

The SafeMoo cow has spent a long time observing the uncertain world of crypto from a galaxy far away from its home planet. Now, having had enough, it embarks on a journey to Earth. It is a hybrid of a cow, a highly developed robot, a cybernetic organism, and a technically modified biological life form. The cow has established its own token, ensuring 100% safety for all investors.

The tokenomics have been refined to allow everyone to invest with confidence, garnering attention with the goal of reaching top positions among cryptocurrencies.

Burned: 40% of Total Supply . Tax: 0%

Site officiel : https://safemoo.io/ Livre blanc : https://safemoo.io/wp-content/uploads/2023/11/WHITEPAPER-.pdf