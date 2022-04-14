Tokenomics de Safemuun (SAFEMUUN)
Informations sur Safemuun (SAFEMUUN)
Introducing SAFEMUUN – the intergalactic token that’s here to send your portfolio to the moon and beyond!
Are you tired of boring, bland tokens that make you yawn more than they make you earn? Say goodbye to snooze-worthy investments and say hello to SAFEMUUN, where every transaction feels like a rollercoaster ride through the meme universe!
Picture this: you’re cruising through the galaxy, strapped into your financial rocketship, and suddenly, you stumble upon SAFEMUUN. It’s not just a token; it’s a cosmic comedy show with a side of serious gains. With SAFEMUUN, every transaction is a chance to join the funniest meme party this side of the Milky Way.
But wait, there’s more! SAFEMUUN isn’t just about laughs; it’s about community. Join our interstellar crew of meme enthusiasts, where we share jokes, memes, and tips on how to navigate the crypto cosmos. Need a break from the charts? Dive into our meme vault and prepare for a laughter supernova!
Oh, and did we mention the tokenomics? SAFEMUUN isn’t just another token; it’s a meme-powered money-making machine. With built-in reflection rewards and automatic liquidity pooling, your SAFEMUUN stash grows faster than a rocket fueled by laughter!
So strap in, buckle up, and get ready for the wildest ride of your financial life. SAFEMUUN – because why settle for the moon when you can shoot for the stars and beyond?
Tokenomics et analyse de prix de Safemuun (SAFEMUUN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Safemuun (SAFEMUUN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Safemuun (SAFEMUUN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Safemuun (SAFEMUUN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SAFEMUUN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SAFEMUUN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SAFEMUUN, explorez le prix en direct du token SAFEMUUN !
Prévision du prix de SAFEMUUN
Vous voulez savoir dans quelle direction SAFEMUUN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SAFEMUUN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.