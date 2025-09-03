Qu'est-ce que SAFEONE CHAIN (SAFO)

What is SafeOne Chain (SAFO)? Safeone Chain (SAFO) is rebranded and Migrated from Neorbit (NRB) and launch 17 Desember 2022. SafeOne Chain is an exceptional fast & low cost POS Blockchain, not the usual one but a vetted Blockchain with security tools against scam/rug of any kind. We will do state of the art vetting with our blockchain detectives as well as common business assurances with each project on our chain. For the eventual rest risk after vetting, we will offer different crypto insurance packages in the form of unique utility NFTs. Investment on SafeOne Chain is secure. How Many SAFO Are There in Circulation? 300.000.000 tokens created at Binance Smart Chain. (80 % are Liquidity, 10 % for Staking Rewards and the rest are Team Wallet) Who Are the Founders of SafeOne Chain? Mathias W. as DEV/CEO/Founder (Germany) Entrepreneur since 21 years, Crypto Lover since 2012, Crypto team up since 2019, First own crypto project in 2022, Hobbys: C++, Solidity, music and festivals Kelechi Great as CCO (Nigeria) Graduate business Management, Graduate electronics & communications engineering, Coding specialist C++, Phyton, Solidity Bintara Setyawan as CTO (Indonesia) Bachelor of Informatics Engineering, Analysis Contract Crypto Currency, Coding specialist SQL, C++, Python, Solidity, Operation System and Evaluation Manager, Electrical Engineering

Ressource de SAFEONE CHAIN (SAFO) Livre blanc Site officiel

SAFO en devises locales

Tokenomics de SAFEONE CHAIN (SAFO)

Combien vaut SAFEONE CHAIN (SAFO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de SAFO en USD est de 0.00013096 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quelle est la capitalisation boursière de SAFEONE CHAIN ? La capitalisation boursière de SAFO est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de SAFO ? L'offre en circulation de SAFO est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SAFO ? SAFO a atteint un prix ATH de 0.00092549 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SAFO ? SAFO a vu un prix ATL de 0.00000719 USD . Quel est le volume de trading de SAFO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SAFO est de -- USD .

