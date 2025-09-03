En savoir plus sur SAFO

Logo de SAFEONE CHAIN

Prix de SAFEONE CHAIN (SAFO)

Non listé

Prix en temps réel : 1 SAFO à USD

$0.00013096
$0.00013096$0.00013096
-0.20%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces.
USD
Graphique du prix de SAFEONE CHAIN (SAFO) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-03 16:36:03 (UTC+8)

Informations sur le prix de SAFEONE CHAIN (SAFO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00013037
$ 0.00013037$ 0.00013037
Bas 24 h
$ 0.00013153
$ 0.00013153$ 0.00013153
Haut 24 h

$ 0.00013037
$ 0.00013037$ 0.00013037

$ 0.00013153
$ 0.00013153$ 0.00013153

$ 0.00092549
$ 0.00092549$ 0.00092549

$ 0.00000719
$ 0.00000719$ 0.00000719

--

-0.28%

+6.45%

+6.45%

Le prix en temps réel de SAFEONE CHAIN (SAFO) est de $0.00013096. Au cours des dernières 24 heures, SAFO a évolué entre un minimum de $ 0.00013037 et un maximum de $ 0.00013153, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SAFO est $ 0.00092549, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000719.

En termes de performance à court terme, SAFO a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.28% sur 24 heures et de +6.45% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SAFEONE CHAIN (SAFO)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 33.13K
$ 33.13K$ 33.13K

0.00
0.00 0.00

252,996,184.0
252,996,184.0 252,996,184.0

La capitalisation boursière actuelle de SAFEONE CHAIN est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SAFO est de 0.00, avec une offre totale de 252996184.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.13K.

Historique du prix de SAFEONE CHAIN (SAFO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de SAFEONE CHAIN en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de SAFEONE CHAIN en USD était de $ -0.0000158963.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de SAFEONE CHAIN en USD était de $ +0.0000085882.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de SAFEONE CHAIN en USD était de $ +0.00000922229896961181.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-0.28%
30 jours$ -0.0000158963-12.13%
60 jours$ +0.0000085882+6.56%
90 jours$ +0.00000922229896961181+7.58%

Qu'est-ce que SAFEONE CHAIN (SAFO)

What is SafeOne Chain (SAFO)? Safeone Chain (SAFO) is rebranded and Migrated from Neorbit (NRB) and launch 17 Desember 2022. SafeOne Chain is an exceptional fast & low cost POS Blockchain, not the usual one but a vetted Blockchain with security tools against scam/rug of any kind. We will do state of the art vetting with our blockchain detectives as well as common business assurances with each project on our chain. For the eventual rest risk after vetting, we will offer different crypto insurance packages in the form of unique utility NFTs. Investment on SafeOne Chain is secure. How Many SAFO Are There in Circulation? 300.000.000 tokens created at Binance Smart Chain. (80 % are Liquidity, 10 % for Staking Rewards and the rest are Team Wallet) Who Are the Founders of SafeOne Chain? Mathias W. as DEV/CEO/Founder (Germany) Entrepreneur since 21 years, Crypto Lover since 2012, Crypto team up since 2019, First own crypto project in 2022, Hobbys: C++, Solidity, music and festivals Kelechi Great as CCO (Nigeria) Graduate business Management, Graduate electronics & communications engineering, Coding specialist C++, Phyton, Solidity Bintara Setyawan as CTO (Indonesia) Bachelor of Informatics Engineering, Analysis Contract Crypto Currency, Coding specialist SQL, C++, Python, Solidity, Operation System and Evaluation Manager, Electrical Engineering

Ressource de SAFEONE CHAIN (SAFO)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de SAFEONE CHAIN (USD)

Combien vaudra SAFEONE CHAIN (SAFO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs SAFEONE CHAIN (SAFO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour SAFEONE CHAIN.

SAFO en devises locales

Tokenomics de SAFEONE CHAIN (SAFO)

Comprendre la tokenomics de SAFEONE CHAIN (SAFO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SAFO !

Combien vaut SAFEONE CHAIN (SAFO) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SAFO en USD est de 0.00013096 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SAFO à USD ?
Le prix actuel de SAFO en USD est $ 0.00013096. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de SAFEONE CHAIN ?
La capitalisation boursière de SAFO est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SAFO ?
L'offre en circulation de SAFO est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SAFO ?
SAFO a atteint un prix ATH de 0.00092549 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SAFO ?
SAFO a vu un prix ATL de 0.00000719 USD.
Quel est le volume de trading de SAFO ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SAFO est de -- USD.
Est-ce que SAFO va augmenter cette année ?
SAFO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SAFO pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-03 16:36:03 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur SAFEONE CHAIN (SAFO)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-03 18:16:00Données on-chain
Les Volumes de Trading des CEX et DEX de Crypto en Août Atteignent Leurs Plus Hauts Niveaux Depuis Janvier
09-03 13:43:00Mises à jour de l'industrie
Le taux SOL/ETH augmente à 0,04845, Variation (%) en 24h 5,25%
09-03 08:42:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des débit d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 10 600 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures
09-03 07:05:00Mises à jour de l'industrie
Le Staking Ethereum Crée la Plus Longue File d'Attente Depuis Septembre 2023, avec 832 000 ETH en Attente d'Admission
09-02 19:30:00Mises à jour de l'industrie
La TVL DeFi du réseau Linea atteint un All-time High (ATH), augmentant de 60,30% au cours de la semaine dernière
09-01 20:12:00Mises à jour de l'industrie
Données : L'intérêt ouvert des Contrats à Terme WLFI Global dépasse 900 millions $

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.