SAFETREES project is creating a free and easy-to-use solution that will help tree growers monitor, authenticate and validate tree growth status through a mobile application. The growers can tokenize their real growing trees as TREES-NFT and traded them to a crypto Auction platform that we are currently developing. The users of the platform can adopt a TREES-NFT from the tree growers with $TREES token or buy carbon offsets that supports our environment-centre projects.
TREES token is a utility asset use for offsetting carbon footprints. It is design to reward the token holders as well as serves as token in the SAFETREES Adoption Platform where real trees are minted as NFTs. User of the platform can use TREES token when they adopt a NFT-TREES.
In addition, by investing in the TREES token, holders will reap rewards through a static reflection mechanism built-in to the smart contract algorithm, so token holders are guaranteed to watch their wallet grow indefinitely.
Comprendre la tokenomics de Safetrees (TREES) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens TREES qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens TREES pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.