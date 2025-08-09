Qu'est-ce que Sage Union (SAGU)

SageUnion is an innovative AI-based platform designed to collect, refine, and distribute high-quality information through the power of human-AI collaboration. In the early stages, the platform will leverage a Telegram Mini-App to engage users in providing valuable data by answering weekly questions. This data will be processed and evaluated by an AI system, which will determine the quality and credibility of the information submitted. Based on this assessment, participants will be rewarded with SAGU tokens, a utility token built on the Binance Smart Chain (BSC). SageUnion’s ultimate goal is to evolve into an advanced information platform that delivers reliable, high-value insights to users, powered by the collective intelligence of the community and the analytical capabilities of artificial intelligence.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Sage Union (SAGU) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Sage Union (SAGU)

Comprendre la tokenomics de Sage Union (SAGU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SAGU !