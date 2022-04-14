Tokenomics de Sage Union (SAGU)
Informations sur Sage Union (SAGU)
SageUnion is an innovative AI-based platform designed to collect, refine, and distribute high-quality information through the power of human-AI collaboration. In the early stages, the platform will leverage a Telegram Mini-App to engage users in providing valuable data by answering weekly questions. This data will be processed and evaluated by an AI system, which will determine the quality and credibility of the information submitted. Based on this assessment, participants will be rewarded with SAGU tokens, a utility token built on the Binance Smart Chain (BSC).
SageUnion’s ultimate goal is to evolve into an advanced information platform that delivers reliable, high-value insights to users, powered by the collective intelligence of the community and the analytical capabilities of artificial intelligence.
Tokenomics et analyse de prix de Sage Union (SAGU)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Sage Union (SAGU), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Sage Union (SAGU) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Sage Union (SAGU) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SAGU qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SAGU pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SAGU, explorez le prix en direct du token SAGU !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.