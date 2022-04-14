Tokenomics de SANDY (SANDY)
Informations sur SANDY (SANDY)
Sandy Token is a memecoin project designed to bring fun and community engagement to the cryptocurrency space. The token's purpose is to provide a lighthearted and entertaining experience for its holders, with features such as meme-themed content and community events. Sandy Token aims to create a vibrant and active community around its meme culture, fostering a sense of camaraderie among its holders.
Tokenomics et analyse de prix de SANDY (SANDY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SANDY (SANDY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de SANDY (SANDY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SANDY (SANDY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SANDY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SANDY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SANDY, explorez le prix en direct du token SANDY !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.