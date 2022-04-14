Découvrez les informations clés sur Sapiens AI (SPN), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Tokenomics de Sapiens AI (SPN)

Informations sur Sapiens AI (SPN)

Sapiens is revolutionizing the way businesses connect, grow, and thrive in Web3 through a data-driven, community-powered ecosystem. By combining LLM technology with tokenized incentives, we make sales intelligence smarter, faster, and more reliable.

Searchable Contact Engine Discover meaningful Web3 contacts with our LLM-powered interface, delivering accurate insights in real-time.

Tokenized Ecosystem SPN tokens power the platform, incentivizing users to contribute, validate, and grow the network.

Automated Sales Outreach Leverage AI-driven automation to connect with the right contacts, tailored to your company’s information and specific needs, ensuring targeted, efficient outreach that delivers results.

Site officiel : https://spns.ai Livre blanc : https://docs.spns.ai