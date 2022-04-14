Tokenomics de SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC)
Informations sur SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC)
SatLayer is a modular security protocol designed to extend Bitcoin’s security to broader blockchain ecosystems. It enables users to restake Bitcoin liquid staking tokens (LSTs) to secure decentralized applications and infrastructure, referred to as Bitcoin Validated Services (BVS). Through this mechanism, SatLayer facilitates Bitcoin-based shared security for Layer 1 and Layer 2 networks, while allowing participants to earn additional yield on their restaked Bitcoin assets. The protocol supports a decentralized operator marketplace and includes slashing mechanisms to maintain accountability and network safety.
Tokenomics et analyse de prix de SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SatLayer Restaked uniBTC (SATUNIBTC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SATUNIBTC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SATUNIBTC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SATUNIBTC, explorez le prix en direct du token SATUNIBTC !
