Tokenomics de ScapesMania ($MANIA)
Informations sur ScapesMania ($MANIA)
ScapesMania is a gaming ecosystem catering to both Web2 players and Web3 enthusiasts alike. As a casual gamer, you can dive into your favorite pastime without worrying about crypto complexities. And if you're into crypto, you can help shape the project’s future and share in its success, no gaming controller required.
ScapesMania’s presale garnered over $6.125 million in funding, drew in nearly 18,400 holders, and attracted over 60,000 followers. Now, the ecosystem’s native token, $MANIA, is available on PancakeSwap, ready to trade with MANIA/WBNB and MANIA/USDT pairs.
Here's what awaits $MANIA holders:
Balanced Tokenomics with Cliff and Vesting: These mechanisms help maintain stability by keeping the supply and demand in check.
Token Utility Expansion: Unlike meme coins reliant solely on hype, $MANIA offers exceptional utility. It will serve as the in-game currency for the pilot gaming project, grant voting rights in the developing DAO, and provide opportunities for staking and community rewards.
Staking Program: Holders can score additional tokens as rewards by locking in a certain number of $MANIA.
DAO Governance: Community members can actively shape ecosystem development through voting on pivotal decisions.
Verified Safety: ScapesMania's smart contract has been audited and given the thumbs up by BlockSafu, instilling confidence among holders.
Tokenomics et analyse de prix de ScapesMania ($MANIA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ScapesMania ($MANIA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de ScapesMania ($MANIA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ScapesMania ($MANIA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens $MANIA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens $MANIA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de $MANIA, explorez le prix en direct du token $MANIA !
Prévision du prix de $MANIA
Vous voulez savoir dans quelle direction $MANIA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de $MANIA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.