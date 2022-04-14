Tokenomics de Scarab Tools (DUNG)
Informations sur Scarab Tools (DUNG)
Scarab Tools is a comprehensive crypto project that aims to provide DUNG holders with a range of valuable tools and features to navigate the world of trading cryptocurrencies effectively. With a focus on sniping new token listings on Ethereum (with multi-chain support in development), as well as building innovative portfolio management capabilities, Scarab Tools offers a wide array of functionalities to enhance users' trading experience.
Scarab was launched by a full-time trader and degen who sniped new Uniswap launches starting in mid-2020. In January 2023 we started development of what turned into Scarab by building a bot that snipes liquidity adds on block 0 as well as allows for manual buys of existing tokens all using multiple private RPCs. Since then we've also added a feed of new tokens and a contract simulator that checks honeypot status and taxes.
Our goal is to make a fully functioning portfolio manager for shitcoins (or, dung). In the coming months you’ll be able to see all your positions including real-time pricing, volume, liquidity, charts, etc. Next to all that info you’ll be able to buy/sell any of those positions immediately. Options will be a % of your bag or just dump it all.
Tokenomics et analyse de prix de Scarab Tools (DUNG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Scarab Tools (DUNG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Scarab Tools (DUNG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Scarab Tools (DUNG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DUNG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DUNG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DUNG, explorez le prix en direct du token DUNG !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.