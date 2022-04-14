Tokenomics de Scarcity (SCX)
Informations sur Scarcity (SCX)
Behodler is a single sided AMM with a universal liquidity token, Scarcity (SCX). Each token listed on Behodler generates SCX along its own bonding curve. The relative price in SCX of each token implies their exchange rate, enabling direct token to token swapping. This also means that the supply of SCX is algorithmic and is proportional to locked liquidity, rather than being capped, similar to how LP tokens on traditional CFMMs are generated in response to liquidity provision.
SCX is a burn-on-transfer token which means that as the trading volume of SCX on external AMMS increases, SCX's supply will fall. Instead of relying on trading fees to grow liquidity, Behodler relies on the tokenomics of SCX to draw liquidity into the AMM. Since SCX is required to redeem liquidity, the ongoing burn of SCX implies a growing portion of permanent liquidity on Behodler. And since the price of SCX equates to the average value liquidity on Behodler, all incentive structures including yield farming are aimed at increasing the SCX price, either through lockup or incentive backed burning. Unlike many protocols that seek to silo liquidity, Behodler thrives when working in conjunction with existing AMMs, forming a synergy that opens up opportunities to both yield chasing defi veterans as well as infrequent traders who simply wish to swap for the lowest possible gas cost.
Tokenomics et analyse de prix de Scarcity (SCX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Scarcity (SCX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Scarcity (SCX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Scarcity (SCX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SCX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SCX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SCX, explorez le prix en direct du token SCX !
Prévision du prix de SCX
Vous voulez savoir dans quelle direction SCX pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SCX combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.