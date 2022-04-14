Tokenomics de Scrap (SCRAP)
SCRAP is the utility token for the Solana NFT Project, "Taiyo Robotics." The token is essential for robot upgrades, breeding/incubation, Taiyo P2P games, and much more. SCRAP is a deflationary token with a total supply of 5.00MM. SCRAP can only be generated via staking of a Taiyo Robotics NFT. If you are looking to buy or sell SCRAP, Raydium, is the most active exchange
Tokenomics et analyse de prix de Scrap (SCRAP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Scrap (SCRAP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Scrap (SCRAP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Scrap (SCRAP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SCRAP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SCRAP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SCRAP, explorez le prix en direct du token SCRAP !
Prévision du prix de SCRAP
Vous voulez savoir dans quelle direction SCRAP pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SCRAP combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
