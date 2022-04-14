Tokenomics de Shadowcats (SHADOWCATS)
Informations sur Shadowcats (SHADOWCATS)
Top Cat Coming To Take Over the Inu's Shadowcats plan to not only coming in as the top cat coin on shibarium, but we intend to take over the space one Inu at a time. Every hero needs a villain. Someone to stop them in their tracks and limit their power. We place ourselves at that helm. We are here to tell the other side of the story and give "teh" people an opportunity to make a choice. Yes, you, "teh" people reading this. Do you choose to continue to be ruled by the Shiba Inu and their corrupt ecosystem or do you want to make a stand, make a change. We promise a vision that was initially set out. No ecosystem, no control of power, no authority. A pure outlook on how decentralization should be. A community in control of what they want to achieve and the decisions they make. An opportunity to fight, together, for real change and to take down Shiba Inu.
Tokenomics et analyse de prix de Shadowcats (SHADOWCATS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Shadowcats (SHADOWCATS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Shadowcats (SHADOWCATS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Shadowcats (SHADOWCATS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SHADOWCATS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SHADOWCATS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SHADOWCATS, explorez le prix en direct du token SHADOWCATS !
Prévision du prix de SHADOWCATS
Vous voulez savoir dans quelle direction SHADOWCATS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SHADOWCATS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.