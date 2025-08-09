Qu'est-ce que Shakaka (SHKK)

Shakaka represents all the BS the average investor has to put up with, from political agendas and market ma- nipulation to undisclosed teams and rug pulls. This project is a rallying point where a community unites, plac- ing our trust in a meme coin that goes against the grain. No promises, no rug pulls, no research, no BS. Just Shakaka. By stripping away the noise and deception that plague the crypto world, Shakaka offers a refreshing alternative. It is a platform where transparency and straightforwardness reign supreme, allowing investors to enjoy the ride without worrying about hidden agendas or dubious practices. With Shakaka, what you see is what you get – a true community-driven meme coin where fun and trust are the foundations.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Shakaka (SHKK) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Shakaka (SHKK)

Comprendre la tokenomics de Shakaka (SHKK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SHKK !