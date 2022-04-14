Tokenomics de Shelling (SHL)
Informations sur Shelling (SHL)
Shelling is providing DeFi solutions. It built on smartchain BEP-20 (https://academy.binance.com/en/glossary/bep-20) . Shelling is building payment platform to allow companies and individuals to accept cryptocurrency for the services and goods they sell.
Shelling work to create a simple and secure software solution to enable people to participate in the digital revolution by bridging the gap between people & crypto market, through simplifying crypto to everyone Moreover, people would be able to send invoice to anyone and get it paid with crypto SHL. Shelling payment system will connect people to the new technology blockchain by developing new trustworthy payment solutions.
Shelling Tools Include:
- Fiat/Crypto Protocol, to increase cryptocurrency adoption by creating fast, simple and secure software solutions.
- Payment platform to enable online sellers accepting cryptocurrency SHL
- Sending Invoice for those who don't have website could accept crypto currency by sending invoice to the buyers and get it paid with crypto
Why Shelling? Shelling is a historical coin that dates back to hundreds of years ago traded by many people from different countries and continents, as it was reliable and valuable. Today Shelling team aim to make SHL one of the most valuable, solid and trustworthy for economic exchange.
How Many SHL Are There in Circulation? There is an initial maximum supply of 1,000,000,000,000 SHL, of which 700,000,000,000 SHL are currently in circulation as of December 2021.
Tokenomics et analyse de prix de Shelling (SHL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Shelling (SHL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Shelling (SHL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Shelling (SHL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SHL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SHL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SHL, explorez le prix en direct du token SHL !
Prévision du prix de SHL
Vous voulez savoir dans quelle direction SHL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SHL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.