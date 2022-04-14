Tokenomics de Shen (SHEN)
Informations sur Shen (SHEN)
What are Reserve Coins?
In simple terms, Reserve Coins are digital tokens that maintain the algorithmic peg of stablecoins. By trading Reserve Coins, users can contribute to the stablecoin mechanism by providing the appropriate liquidity to maintain a sufficient peg ratio. By utilizing a reserve, base fees can be charged, collected, and pooled for transactions facilitated by the underlying stablecoin. Reserve Coin holders then get a share of this transaction pool as an incentive for their participation in maintaining the stablecoin peg ratio. Before the launch of Djed, we will be implementing a Reserve Coin that will serve this function of maintaining Djed’s peg and liquidity stability. We have provided some details on this below.
What is Shen (SHEN)?
Continuing with the ancient Egyptian theme, we picked Shen as the name for Djed’s Reserve Coin. The Shen is a symbol of both royalty and symmetry. It has a deep connection with infinity, eternity, protection, and completeness given its circularity.
During our brainstorming sessions, we found this name to convey the characteristics and properties of Djed’s Reserve Coin appropriately.
By buying and selling Shen, users are able to maintain Djed’s USD currency peg while earning a share of transaction fees in the reserve pool. Since the Reserve Coin is a tradable asset, holders can also profit from the short-mid term price fluctuations as an added incentive. We look forward to providing more information as we approach the official launch.
Tokenomics et analyse de prix de Shen (SHEN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Shen (SHEN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Shen (SHEN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Shen (SHEN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SHEN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SHEN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SHEN, explorez le prix en direct du token SHEN !
Prévision du prix de SHEN
Vous voulez savoir dans quelle direction SHEN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SHEN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.