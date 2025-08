Informations sur Shiboo (SHIBOO)

Shiboo is a DeFi ecosystem on the Casper Network, providing users with all the necessary tools to navigate DeFi. It includes a Launchpad, DEX, GameFI, NFT Marketplace and Analytics tools for all DEXs and pairs on the Casper Network.

Site officiel : https://shiboo.io/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1_PVnRlHZpAGlVTxYGneE7mW0brOA1EdL/view