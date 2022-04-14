Tokenomics de ShoeFy (SHOE)
Informations sur ShoeFy (SHOE)
ShoeFy is an innovative decentralized platform that combines Non-Fungible Tokens (NFT) and Fungible Tokens (FT). It is a futuristic NFT project that utilizes cutting-edge DeFi tools to maximize returns. ShoeFy can amplify the NFTs potential by including both farming and staking to generate passive income.
ShoeFy will have two tokens namely, $SHOE(ERC-20), the native Fungible Token and sNFTs (ERC-721) which are randomly generated on-chain. Each NFT is an algorithmically programmed unique digital shoe on the platform. Shoebeasts (Shoe collectors) can flex their new digital sneakers on Snapchat and other apps. ShoeFy provides special shoe racks for your digital kicks, and when you (the shoebeast) stake them on the platform, you can earn passive income in the form of $Shoe tokens.
The project is led by a team of experienced blockchain venture capitalists, creative NFT developers, and top-tier marketing experts spanning from Europe to Canada and onto South Korea & Thailand in SE Asia.
ShoeFy has a long-term vision to innovate and evolve over time. ShoeFy will tap into the different ecosystems of Gaming, Collectibles, and establish a presence in the metaverse, with digital kicks that are unique. Later this will lead to expansion to different other merchandise, partnering with reputable fashion brands.
ShoeFy is about to drop the most exhilarating collection of digital kicks on the market, be ready to cop or mint when the announcement comes. NFT and DeFi markets are launching into the sky of the limitless future digital world, and we have just the shoes you need for this journey.
Tokenomics et analyse de prix de ShoeFy (SHOE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de ShoeFy (SHOE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de ShoeFy (SHOE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de ShoeFy (SHOE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SHOE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SHOE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SHOE, explorez le prix en direct du token SHOE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.