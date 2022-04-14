Tokenomics de SHOG (SHOG)
Informations sur SHOG (SHOG)
Shoggoth - a peer-to-peer, anonymous network for publishing and distributing open-source Machine Learning models, code repositories, research papers, and datasets.
As government regulations on open-source AI research and development tighten worldwide, it has become clear that existing open-source infrastructure is vulnerable to state and corporate censorship.
Driven by the need for a community platform impervious to geopolitical interference, I have spent the last several months developing Shoggoth. This distributed network operates outside traditional jurisdictional boundaries, stewardered by an anonymous volunteer collective.
Shoggoth provides a portal for researchers and software developers to freely share works without fear of repercussion. The time has come to liberate AI progress from constraints both corporate and governmental.
Tokenomics et analyse de prix de SHOG (SHOG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SHOG (SHOG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de SHOG (SHOG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SHOG (SHOG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SHOG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SHOG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de SHOG
Vous voulez savoir dans quelle direction SHOG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SHOG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.