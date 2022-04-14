Tokenomics de Shping (SHPING)
Informations sur Shping (SHPING)
Shping takes the entire retail industry to the next level by totally disrupting how brands discover and interact with their end consumers. Shping is a robust ecosystem that connects brands to the main grocery buyer as they shop, bypassing Search Engines and Social Media giants and enabling brands to direct their marketing spend directly to the end consumer. For the first time, brands can gain control over their communication channel with the shoppers directly and are now powered to influence buying decisions of the global army of shoppers in a trillion-dollar industry.
The Shping platform is used by many global and local brands where Shping has outperformed in cost in terms of interactions and conversions compared to the top 3 three social media platforms.
Tokenomics et analyse de prix de Shping (SHPING)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Shping (SHPING), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Shping (SHPING) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Shping (SHPING) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SHPING qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SHPING pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SHPING, explorez le prix en direct du token SHPING !
Prévision du prix de SHPING
Vous voulez savoir dans quelle direction SHPING pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SHPING combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.