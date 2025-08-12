Prix de Silver Token (XAGX)
Le prix de Silver Token (XAGX) est actuellement de 36.0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de XAGX en USD est mis à jour en temps réel.
Aujourd'hui, la variation du prix de Silver Token en USD était de $ -1.98566122979945.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Silver Token en USD était de $ -2.1820248000.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Silver Token en USD était de $ -0.3596544000.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Silver Token en USD était de $ +3.332076573541656.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -1.98566122979945
|-5.22%
|30 jours
|$ -2.1820248000
|-6.06%
|60 jours
|$ -0.3596544000
|-0.99%
|90 jours
|$ +3.332076573541656
|+10.20%
Découvrez la dernière analyse de prix de Silver Token : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.01%
-5.22%
-3.68%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
XAGx Silver Token is a stablecoin that is indexed to silver price. It is backed by real physical silver. Developed by NEOMO Technologies & Trading LLC, it operates on the Avalanche C-Chain blockchain network. Each XAGx Silver Token is equivalent to one ounce of silver. The token price is updated in real-time based on the global market price of silver.XAGx Silver Token holders benefit from an investment backed by real physical silver. You can easily perform silver trade 24/7. The tokens offer high liquidity, low transaction fees, and 24/7 accessibility.
Comprendre la tokenomics de Silver Token (XAGX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token XAGX !
