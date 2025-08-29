Informations sur le prix de Simps (SIMP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00121353 $ 0.00121353 $ 0.00121353 Bas 24 h $ 0.00127287 $ 0.00127287 $ 0.00127287 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00121353$ 0.00121353 $ 0.00121353 Haut 24 h $ 0.00127287$ 0.00127287 $ 0.00127287 Sommet historique $ 0.00436876$ 0.00436876 $ 0.00436876 Prix le plus bas $ 0.0010671$ 0.0010671 $ 0.0010671 Variation du prix (1 h) -1.52% Changement de prix (1J) -1.86% Variation du prix (7 j) +1.20% Variation du prix (7 j) +1.20%

Le prix en temps réel de Simps (SIMP) est de $0.00121767. Au cours des dernières 24 heures, SIMP a évolué entre un minimum de $ 0.00121353 et un maximum de $ 0.00127287, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SIMP est $ 0.00436876, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0010671.

En termes de performance à court terme, SIMP a évolué de -1.52% au cours de la dernière heure, -1.86% sur 24 heures et de +1.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Simps (SIMP)

Capitalisation boursière $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Simps est de $ 1.22M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SIMP est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.22M.