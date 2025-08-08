Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de SLAY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de SLAY.

Le prix de SLAY (SLAY) est actuellement de 0.00004445 USD avec une capitalisation boursière de $ 44.40K USD. Le prix de SLAY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de SLAY (SLAY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de SLAY en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de SLAY en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de SLAY en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de SLAY en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -26.91% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de SLAY (SLAY)

Découvrez la dernière analyse de prix de SLAY : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00003374$ 0.00003374 $ 0.00003374 Haut 24 h $ 0.00006258$ 0.00006258 $ 0.00006258 Sommet historique $ 0.00028133$ 0.00028133 $ 0.00028133 Variation du prix (1 h) -0.88% Changement de prix (1J) -26.91% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour SLAY (SLAY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :