Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de SEP en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de SEP.

Le prix de Smart Energy Pay (SEP) est actuellement de 0.00691744 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de SEP en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Smart Energy Pay (SEP) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Smart Energy Pay en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Smart Energy Pay en USD était de $ -0.0013418823.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Smart Energy Pay en USD était de $ -0.0029594579.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Smart Energy Pay en USD était de $ +0.001355543629965837.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 -0.46% 30 jours $ -0.0013418823 -19.39% 60 jours $ -0.0029594579 -42.78% 90 jours $ +0.001355543629965837 +24.37%

Analyse de prix de Smart Energy Pay (SEP)

Découvrez la dernière analyse de prix de Smart Energy Pay : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00681408$ 0.00681408 $ 0.00681408 Haut 24 h $ 0.00720164$ 0.00720164 $ 0.00720164 Sommet historique $ 0.02004583$ 0.02004583 $ 0.02004583 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) -0.46% Variation du prix (7 j) -5.59%

Informations de marché pour Smart Energy Pay (SEP)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :