Qu'est-ce que Smart Wallet (SWT)

This token is the main means of payment within the SWT ecosystem and partners. A number of partners include such trading platforms as EVEMarketMall and TBCC VPN, logistics organizations responsible for the delivery of goods in the Asian region. Given the wide coverage of the community and the high popularity of cryptocurrency as a trading and investment vehicle, the SWT token is used as the base coin for investing and staking programs within the Investment Fund.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Smart Wallet (SWT) Site officiel

Tokenomics de Smart Wallet (SWT)

Comprendre la tokenomics de Smart Wallet (SWT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SWT !