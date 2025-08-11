Qu'est-ce que SmartNFT (SMARTNFT)

SmartNFT is part of the world's first blockchain mobile security network, used by LOX Network and brings a revolutionary proof-of-ownership use case to NFTs. SmartNFT is an NFT representation of the user and records this data to the XRP ledger; it also powers the SmartNFT marketplace to buy, sell and trade the artwork that is paired to the user profile NFT QR code and displayed on your device lock screen, making it easy to track ownership on the LOX Network mobile or web app

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de SmartNFT (SMARTNFT) Site officiel

Tokenomics de SmartNFT (SMARTNFT)

Comprendre la tokenomics de SmartNFT (SMARTNFT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SMARTNFT !