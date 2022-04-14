Tokenomics de SmartsetToken (SST)
Informations sur SmartsetToken (SST)
Smartset International Ltd., a pioneer in software development and tokenization, introduces the SST - Smartset Token. It's more than just a token; it offers holders a plethora of benefits and opportunities in the expansive Smartset International Ltd. ecosystem. By holding the SST token, individuals position themselves for future projects, gain early access to critical information, get potential investment discounts, and engage with a vibrant tech community. The Problem The digital era, while offering innovative capital raising methods like ICOs and STOs, is not devoid of issues. Challenges range from fraudulent schemes to intricate global regulations. There's a growing demand for a transparent, trusted, and globally compliant token system. Our Solution: Smartset Token, a utility token, aims to bridge these gaps. Offering its holders exclusive advantages like early project access, informational insights, potential investment discounts, and an inclusive community engagement model. By ensuring transparency and trust, the SST token promises to address the challenges that the digital token industry faces.
Tokenomics et analyse de prix de SmartsetToken (SST)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SmartsetToken (SST), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de SmartsetToken (SST) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SmartsetToken (SST) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SST qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SST pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SST, explorez le prix en direct du token SST !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.