Informations sur SmileAI (SMILE)

SmileAI is a unique project that uses advanced AI and blockchain technology to spread happiness and laughter.

Our goal is simple: to make people smile and promote positivity in the digital age.

Using cutting-edge AI, we generate jokes and uplifting content, all accessible through a user-friendly interface. Blockchain ensures transparency, and our $SMILE token facilitates engagement and rewards users for spreading joy.

Our community actively contributes jokes, and top contributors earn tokens, creating a collaborative and cheerful environment.

Site officiel : https://smileai.lol/ Livre blanc : https://smileai.lol/whitepaper