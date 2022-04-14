Tokenomics de Smog (SMOG)
Informations sur Smog (SMOG)
Smog | One Meme Coin To Rule Them All
Launching on the Solana blockchain, the mighty Smog reigns supreme over the crypto battlefield, incinerating all foes. As the dragon fire blazes, the greatest airdrop in history picks up speed. No other coin can withstand the fiery flames of Smog. Buy, trade, and stake $SMOG to earn airdrop points and join Smog in its quest to vanquish enemies!
With a total supply of 1.4 billion tokens, Smog's tokenomics are designed to deliver the greatest SOL airdrop of all time, allocating 35% of the supply for airdrop rewards. The remaining distribution includes 50% for marketing, 10% reserved for centralized exchange (CEX) launches, and 5% for decentralized exchange (DEX) launch.
Smog’s airdrop is facilitated by Zealy.io. By registering with Zealy, the community can earn airdrop points by engaging with Smog's social media, participating in quests, and through on-chain activity: buying, holding, and staking.
Tokenomics et analyse de prix de Smog (SMOG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Smog (SMOG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Smog (SMOG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Smog (SMOG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SMOG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SMOG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SMOG, explorez le prix en direct du token SMOG !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.