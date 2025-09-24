Le prix en temps réel de SNAP SITE AI est aujourd'hui de 0.00008256 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SNAPSITE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SNAPSITE facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de SNAP SITE AI est aujourd'hui de 0.00008256 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de SNAPSITE à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix SNAPSITE facilement sur MEXC maintenant.

Prix de SNAP SITE AI (SNAPSITE)

Prix en temps réel : 1 SNAPSITE à USD

-15.40%1D
Graphique du prix de SNAP SITE AI (SNAPSITE) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-24 10:08:49 (UTC+8)

Informations sur le prix de SNAP SITE AI (SNAPSITE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Le prix en temps réel de SNAP SITE AI (SNAPSITE) est de $0.00008256. Au cours des dernières 24 heures, SNAPSITE a évolué entre un minimum de $ 0.00008021 et un maximum de $ 0.00010644, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SNAPSITE est $ 0.00012741, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008021.

En termes de performance à court terme, SNAPSITE a évolué de -1.27% au cours de la dernière heure, -18.50% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SNAP SITE AI (SNAPSITE)

La capitalisation boursière actuelle de SNAP SITE AI est de $ 82.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SNAPSITE est de 999.99M, avec une offre totale de 999989301.72606. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 82.56K.

Historique du prix de SNAP SITE AI (SNAPSITE) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de SNAP SITE AI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de SNAP SITE AI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de SNAP SITE AI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de SNAP SITE AI en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-18.50%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que SNAP SITE AI (SNAPSITE)

SnapSite is a no-code website builder with a native Web3 layer on Solana. The solution generates pages and sections (layout, structure, and base content) with the help of AI, while also providing the user with an automatically created Solana wallet. With this wallet, the user can create a token through integration with Bonk.fun, activate a trading widget (Jupiter) directly on the website, and, if desired, publish the project on a template marketplace. In this marketplace, each sale is settled on-chain: part is paid as royalties to the creator, credited to their website wallet, and part is used to purchase and burn the $SNAPSITE token. There is also the option to keep the website private for an on-chain fee. The focus is on offering fast website generation, custom subdomains, and monetization and tokenization tools without the need for programming.

Ressource de SNAP SITE AI (SNAPSITE)

Site officiel

Prévision de prix de SNAP SITE AI (USD)

Combien vaudra SNAP SITE AI (SNAPSITE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs SNAP SITE AI (SNAPSITE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour SNAP SITE AI.

Consultez la prévision de prix de SNAP SITE AI maintenant !

SNAPSITE en devises locales

Tokenomics de SNAP SITE AI (SNAPSITE)

Comprendre la tokenomics de SNAP SITE AI (SNAPSITE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SNAPSITE !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur SNAP SITE AI (SNAPSITE)

Combien vaut SNAP SITE AI (SNAPSITE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SNAPSITE en USD est de 0.00008256 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SNAPSITE à USD ?
Le prix actuel de SNAPSITE en USD est $ 0.00008256. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de SNAP SITE AI ?
La capitalisation boursière de SNAPSITE est de $ 82.56K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SNAPSITE ?
L'offre en circulation de SNAPSITE est de 999.99M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SNAPSITE ?
SNAPSITE a atteint un prix ATH de 0.00012741 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SNAPSITE ?
SNAPSITE a vu un prix ATL de 0.00008021 USD.
Quel est le volume de trading de SNAPSITE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SNAPSITE est de -- USD.
Est-ce que SNAPSITE va augmenter cette année ?
SNAPSITE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SNAPSITE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-24 10:08:49 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.