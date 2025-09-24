Informations sur le prix de SNAP SITE AI (SNAPSITE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00008021 $ 0.00008021 $ 0.00008021 Bas 24 h $ 0.00010644 $ 0.00010644 $ 0.00010644 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00008021$ 0.00008021 $ 0.00008021 Haut 24 h $ 0.00010644$ 0.00010644 $ 0.00010644 Sommet historique $ 0.00012741$ 0.00012741 $ 0.00012741 Prix le plus bas $ 0.00008021$ 0.00008021 $ 0.00008021 Variation du prix (1 h) -1.27% Changement de prix (1J) -18.50% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de SNAP SITE AI (SNAPSITE) est de $0.00008256. Au cours des dernières 24 heures, SNAPSITE a évolué entre un minimum de $ 0.00008021 et un maximum de $ 0.00010644, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SNAPSITE est $ 0.00012741, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008021.

En termes de performance à court terme, SNAPSITE a évolué de -1.27% au cours de la dernière heure, -18.50% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour SNAP SITE AI (SNAPSITE)

Capitalisation boursière $ 82.56K$ 82.56K $ 82.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 82.56K$ 82.56K $ 82.56K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,989,301.72606 999,989,301.72606 999,989,301.72606

La capitalisation boursière actuelle de SNAP SITE AI est de $ 82.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SNAPSITE est de 999.99M, avec une offre totale de 999989301.72606. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 82.56K.