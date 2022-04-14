Tokenomics de SNAP SITE AI (SNAPSITE)
Informations sur SNAP SITE AI (SNAPSITE)
SnapSite is a no-code website builder with a native Web3 layer on Solana. The solution generates pages and sections (layout, structure, and base content) with the help of AI, while also providing the user with an automatically created Solana wallet. With this wallet, the user can create a token through integration with Bonk.fun, activate a trading widget (Jupiter) directly on the website, and, if desired, publish the project on a template marketplace. In this marketplace, each sale is settled on-chain: part is paid as royalties to the creator, credited to their website wallet, and part is used to purchase and burn the $SNAPSITE token. There is also the option to keep the website private for an on-chain fee. The focus is on offering fast website generation, custom subdomains, and monetization and tokenization tools without the need for programming.
Tokenomics et analyse de prix de SNAP SITE AI (SNAPSITE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de SNAP SITE AI (SNAPSITE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de SNAP SITE AI (SNAPSITE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de SNAP SITE AI (SNAPSITE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SNAPSITE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SNAPSITE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SNAPSITE, explorez le prix en direct du token SNAPSITE !
Prévision du prix de SNAPSITE
Vous voulez savoir dans quelle direction SNAPSITE pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de SNAPSITE combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.