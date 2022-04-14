Découvrez les informations clés sur Snibbu the Crab (SNIBBU), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

We have taken over all 3 projects of the market memes - SNIBBU, DODO and BOBO - they're a very strong meme within the crypto industry as they're always relevant to the market price action - upwards momentum (MUMU), downwards momentum (BOBO), sideways (SNIBBU) and crazy events (DODO).

We are aiming at building a very strong community across all 3 tokens and we are working with the very well established team of MUMU to weave in our narrative and provide a welcoming platform for anyone new to crypto, as well as OGs.

Site officiel : https://www.themarketmemes.com