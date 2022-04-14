Découvrez les informations clés sur Social Swap (SST), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Social Swap (SST)

Socialswap.io is a decentralized exchange based on the tron blockchain, aiming to provide fast & small fee trades due to a bigger provided liquity on the dex.

The native token of the platform is $SST (Socialswap Token) and can be used for various usecases, such as the solo staking pool, various community pools (Meetup & Travel ,Merch/Beverage Rewards ) & more.

Focus of the whole project is very community based on: Feedback, Meetup/Events, Livecalls & more. You can also see that factor in the 10% referral reward that you can gain.

Security Audits: -Certik -Turingpoint

Upcoming features very soon: -Aggregator trades -Limit order trades -$SST Solo Auto staking Pool

Site officiel : socialswap.io