Socialswap.io is a decentralized exchange based on the tron blockchain, aiming to provide fast & small fee trades due to a bigger provided liquity on the dex.
The native token of the platform is $SST (Socialswap Token) and can be used for various usecases, such as the solo staking pool, various community pools (Meetup & Travel ,Merch/Beverage Rewards ) & more.
Focus of the whole project is very community based on: Feedback, Meetup/Events, Livecalls & more. You can also see that factor in the 10% referral reward that you can gain.
Security Audits: -Certik -Turingpoint
Upcoming features very soon: -Aggregator trades -Limit order trades -$SST Solo Auto staking Pool
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Social Swap (SST), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix.
Tokenomics de Social Swap (SST) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Social Swap (SST) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SST qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SST pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SST, explorez le prix en direct du token SST !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.