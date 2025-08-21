Informations sur le prix de Solar Swap (SOLAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01029415$ 0.01029415 $ 0.01029415 Prix le plus bas $ 0.00001877$ 0.00001877 $ 0.00001877 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -12.32% Variation du prix (7 j) -12.32%

Le prix en temps réel de Solar Swap (SOLAR) est de $0.00003254. Au cours des dernières 24 heures, SOLAR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SOLAR est $ 0.01029415, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001877.

En termes de performance à court terme, SOLAR a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -12.32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Solar Swap (SOLAR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32.55K$ 32.55K $ 32.55K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 999,999,395.0 999,999,395.0 999,999,395.0

La capitalisation boursière actuelle de Solar Swap est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SOLAR est de 0.00, avec une offre totale de 999999395.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.55K.